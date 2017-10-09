Прекрасно и опасно: огненный торнадо наблюдали в Португалии. ВИДЕО

Огненный торнадо возник в одном из районов Португалии.

Огненный торнадо, он же смерч — атмосферное явление, образующееся при объединении множества очагов пожаров в один.

Воздух над образовавшимся пожаром нагревается, плотность уменьшается, и он поднимается вверх. Снизу на место нагретого воздуха поступают холодные массы воздуха с периферии пожара. Прибывший воздух также нагревается, возникший механизм подсоса действует как непрерывно работающие кузнечные мехи.

Образуются устойчивые центростремительные направленные потоки, ввинчивающиеся по спирали от земли на высоту до пяти километров. Возникает эффект дымовой трубы. Напор горячего воздуха достигает ураганных скоростей, и температура в центре пожара поднимается до 1000˚С.

При этом все, что находится рядом с эпицентром огненного смерча, "всасывается" в огонь восходящим потоком воздуха. Так продолжается до тех пор, пока в районе пожара не сгорит все, что может гореть, пишет ren.tv