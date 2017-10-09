Пассажирский самолет разбился в Боливии: выживших нет

В Боливии потерпел крушение небольшой самолет. Выживших нет, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на территории северного департамента Бени, неподалеку от населенного пункта Сан-Борха, через некоторое время после вылета воздушного судна из города Лос-Рейес.

По предварительной версии, катастрофа случилась из-за сильного ветра в районе полета. Пилот не справился с управлением, машина рухнула на землю и взорвалась.

Погибли четыре человека, находившихся на борту, пишет ren.tv