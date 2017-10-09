За минувшие выходные наказали больше 60 пьяных водителей

Более 2 000 водителей были санкционированы в выходные дни за различные нарушение правил дорожного движения, в том числе 65 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, произошло 31 ДТП, в результате которых погибли три человека и 39 – ранены. Основными причинами аварий были превышение скорости, алкогольное опьянение и опасный обгон.

На имена 123 граждан были составлены протоколы за различные нарушения общественного порядка, такие как потребление алкоголя в общественных местах, передает noi.md.