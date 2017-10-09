17 суток на Луне условно: ученые выбрали кандидатов для эксперимента

Стали известны имена участников 17-дневного эксперимента по условному полету на Луну. Об этом пишут "Известия". Наземная отработка полета пройдет в начале ноября в Москве, а полученный опыт пригодится в будущем при организации настоящей экспедиции.

На сегодняшний день известны девять имен кандидатов для участия в имитации длительного космического полета в условиях ограниченного пространства. Однако в эксперименте примут участие лишь шестеро. Их имена станут известны в день "старта" — 7 ноября. В списке кандидатов сотрудники РКК "Энергия", члены отряда космонавтов, специалисты Института медико-биологических проблем РАН.

Эксперимент продлится 17 суток. Он станет первым в серии подобных исследований. В 2018 году планируется четырехмесячный эксперимент, в 2019-м — восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовая изоляция, пишет ren.tv