НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева в следующий раз

Молдавская делегация предложила включить в повестку дня ПА НАТО вопрос о выводе российских военных с территории Приднестровья. В Бухаресте в понедельник, 9 октября, начало работу пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, в ходе которого участники встречи обсуждают вопросы, включенные в резолюцию 63 сессии ПА.

Как сообщают румынские СМИ, среди рассматриваемых тем – соблюдение обещания стран-участников НАТО по увеличению военных бюджетов, ситуация вокруг КНДР, укрепление безопасности в черноморском регионе и др.





В Бухаресте находится и делегация из Молдовы, которая обратилась к участникам заседания с просьбой включить в резолюцию поправку о выводе российских военных, включая и миротворцев с территории Приднестровья.

Представители альянса отказали Кишиневу в этой просьбе "поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии"/

НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева в следующий раз. Очередная сессия ПА Северо-атлантического альянса состоится в 2020 году в Киеве.

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы страны выступают против вступления республики в НАТО.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.





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