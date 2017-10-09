Полиция разыскивает двоих подозреваемых в краже и просит помощи граждан

Столичная полиция разыскивает двоих подозреваемых в краже сумки из камеры хранения в одном из магазинов.

Правоохранители рассчитывают на помощь граждан в розыске и установлении личностей молодых людей. Было распространено видео, на кадрах которого запечатлены злоумышленники.

Лиц, узнавших их, просят сообщить информацию по номеру 0 69 965 790.

По словам владелицы сумки, в ней находились личные вещи и деньги - около 5 тысяч леев. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемой работы в пользу общества или до двух лет тюрьмы.