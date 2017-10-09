Радиоактивные кабаны замечены в Швеции

Среди шведских фермеров растут опасения по поводу появления диких кабанов, которые приходят с территории, затронутой чернобыльской катастрофой. Даже через 31 год после трагедии в телах животных сохраняется высокий уровень радиации.

Дикого кабана застрелили на стыке провинций Уппланд и Евле, а затем обнаружили в его теле уровень радиации, в десять раз превышающий безопасный порог, установленный шведским агентством по пищевым продуктам. По данным The Telegraph, кабан обитал на территории, которая 31 год назад была затронута радиоактивными осадками от чернобыльской катастрофы.

Экологи уже предупредили охотников муниципалитета Евле, что находится примерно в 160 км от Стокгольма, о радиоактивных кабанах.

«Это самый высокий уровень радиации, который нам доводилось измерить — 16 000 Бк/кг», — говорят ученые, отмечая, что почва в некоторых районах между Евле и Уппсалой все еще загрязнена радиацией, так что быстрого избавления от радиоактивных кабанов ждать не стоит.

Кабаны приходят все чаще и каждый раз их все больше. Они уже вредят фермерам, выкапывая глубокие ямы в земле и поедая пищу, оставленную для здорового скота.

В феврале 2017 года радиоактивные кабаны были замечены в горах Чехии, отмечает Моя планета.