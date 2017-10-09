Стадо овец погибло под поездом из-за халатности пастуха

В Красноярском крае поезд совершил наезд на стадо овец, в результате чего 17 животных погибли. Трагедия произошла в результате халатности пастуха, который оставил своих подопечных без присмотра.

Местом инцидента стал железнодорожный перегон между станциями Кравченко и Саянска Красноярской железной дороги. 28-летний пастух из деревни Калиновка Партизанского района вечером после выпаса погнал скот обратно в деревню, сообщает информационное агентство "Запад 24".

Подогнав овец к деревне, мужчина оставил их и вернулся обратно в поле за коровами. Куда пошли в итоге овцы, он не проконтролировал.

Наутро от односельчан пастух узнал об исчезновении 17 голов скота. Останки животных нашли на железнодорожной насыпи.

Пастуха привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного пути, пишет vesti.ru