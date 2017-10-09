Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США

В американском штате Вирджиния потерявший управление легкомоторный самолет врезался в жилой дом. К счастью, все находившиеся на борту люди отделались незначительными травмами, а внутри дома в момент аварии никого не было.

Инцидент произошел в графстве Миддлсекс утром 7 октября. Одномоторный самолет, на борту которого находились двое взрослых и подросток, взлетел из аэропорта в городе Топпинг.

В какой-то момент полета пилот потерял управление, в результате чего самолет снизился, пролетел между двумя деревьями и врезался в дом. Спасатели достали пассажиров с места аварии и направили в больницу, откуда они вскоре были отпущены, пишет vesti.ru

Еще одна воздушная авария произошла в тот же день в аэропорту города Форт Ройал, также в штате Вирджиния. 76-летний пилот управлял легкомоторным самолетом Piper Pawnee, который вел на буксире глайдер.

Внезапно глайдер отсоединился, в результате чего самолет упал и загорелся. Пилот в результате аварии погиб.

Глайдер совершил приземление без происшествий. Местная полиция ведет расследование случившегося.