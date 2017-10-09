Первое в мире летающее беспилотное такси покажут в Дубае

Мечту всех, кто устал стоять в пробках, воплотили в жизнь в Дубае: там на выставке информационных технологий покажут первое в мире летающее беспилотное такси. Капсула дрона рассчитана на двух пассажиров.

В воздухе он может находиться не больше получаса — потом нужно заряжать аккумулятор, — но при этом разгоняется до 100 километров в час.

В сентябре новинку уже протестировали в городе. Вызвать такси можно будет через мобильное приложение, а вот сколько будет стоить полет над пробками, пока не сообщается, пишет vesti.ru