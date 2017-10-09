В Египте двух рабочих задержали при попытке продать древние статуэтки

Полиция провинции Бухейра на севере Египта задержала двух сельхозрабочих, которые пытались продать две подлинные древнеегипетские статуэтки, пишет местная газета "Аль-Вафд".

Как сообщил изданию источник в полиции, в распоряжении стражей порядка оказалась информация о том, что двое сельскохозяйственных рабочих пытаются продать на черном рынке две древнеегипетские статуэтки: одну из черного базальта высотой 71 сантиметр и вторую большего размера из розового гранита. Обе статуэтки изображают фараонов Древнего Египта.

Полиция обыскала дом одного из подозреваемых, где и были обнаружены ценные артефакты, а также крупная сумма денег. Рабочие не смогли объяснить, как у них оказались древнеегипетские статуэтки, и были задержаны. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.