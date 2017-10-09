О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Египте двух рабочих задержали при попытке продать древние статуэтки
// фото: AP Photo
14:20, 09 Oct 2017
просмотров 59 | комментариев 0

Полиция провинции Бухейра на севере Египта задержала двух сельхозрабочих, которые пытались продать две подлинные древнеегипетские статуэтки, пишет местная газета "Аль-Вафд".

Как сообщил изданию источник в полиции, в распоряжении стражей порядка оказалась информация о том, что двое сельскохозяйственных рабочих пытаются продать на черном рынке две древнеегипетские статуэтки: одну из черного базальта высотой 71 сантиметр и вторую большего размера из розового гранита. Обе статуэтки изображают фараонов Древнего Египта.

Полиция обыскала дом одного из подозреваемых, где и были обнаружены ценные артефакты, а также крупная сумма денег. Рабочие не смогли объяснить, как у них оказались древнеегипетские статуэтки, и были задержаны. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День будет напряженным с самого утра. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...