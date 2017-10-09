Ворон хотят научить уборке улиц Амстердама

Находчивые инженеры из Амстердама решили, что пора использовать интеллект ворон во благо города. Так был создан стартап Crowded Cities, призванный обучить птиц убирать улицы.

Не то чтобы на улицах Амстердама слишком грязно, но всякое случается. Об интеллекте ворон известно давно и на эту тему проведено множество исследований. В рамках стартапа планируется установить в парках автоматы с открытым верхом, которые будут выдавать арахис в обмен на мусор и окурки, сообщает The Next Web.

Чтобы птицы научились выстраивать причинно-следственные связи, на автомат положат еду и окурки, а арахис периодически будет выдаваться воронам «бесплатно».

Потом поощрения все-таки закончатся, и ворона начнет двигать мусор клювом и в результате столкнет его в урну внутри автомата. Это будет победа, поэтому птица снова получит арахис, передает Моя планета. Затем начнется уровень сложнее: вокруг автомата будут специально разбросаны окурки и мусор. Птица таким образом поймет, что ахарис ей достанется за окурок.

С точки зрения экологов, это не слишком приятный опыт для ворон — вред от потухших сигарет слишком огромен для всей окружающей среды, в том числе и для птиц. Инженеры готовы подумать над альтернативами.

При этом вороны — лучшие претенденты на участие в подобном стартапе. Одно из последних исследований, проведенных в Швеции, показало, что эти птицы умны так же, как приматы или четырехлетние человеческие дети.