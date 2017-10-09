Найден рюкзак возрастом 4 тысячи лет

На горном перевале Лечберг в кантоне Берн археологи обнаружили снаряжение, которому примерно четыре тысячи лет.

Среди находок: наконечники стрел, кремниевые изделия и сумка из кожи, визуально напоминающая рюкзак.

Перевал Лечберг привлек внимание ученых в 2011 году, когда сторож горного приюта нашел несколько древних предметов, которые появились на поверхности после таяния снегов. В 2012 году на этом месте нашли несколько средневековых артефактов, но дальнейшие исследования были прерваны снегопадами. Лишь в сентябре 2017 года ученые смогли продолжить работы.

На перевале нашли деревянный ящик с мукой, части лука, кремневые наконечники стрел, бересту, веревки и сосуд, изготовленный из коровьего рога. Кроме того, были обнаружены частицы шкуры, из которой был сделан рюкзак или сумка. По словам специалистов, рюкзак мог использоваться для транспортировки наконечников и еды.

Ученые подчеркивают, что, даже если объекты не принадлежат одному человеку, открытие такого количества альпинистского снаряжения бронзового века является уникальным. Они датируются примерно 2,000-1,800 годами до н.э., и, таким образом, являются самыми старыми артефактами из всех, когда-либо найденных в регионе.

По словам археологов, находки подтверждают гипотезу, что перевал еще в бронзовом веке использовался охотниками, пастухами и торговцами, пишет nv.ua