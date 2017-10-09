Ученые рассказали, когда на Луне существовала атмосфера

Исследователи полагают, что вулканические процессы, которые происходили на Луне 3-4 миллиарда лет назад, позволяли ей иметь собственную атмосферу. К таким выводам пришли ученые из Института Луны и планет (LPI) при Космическом центре имени Линдона Джонсона NASA, пишет Science Alert.

Луна сейчас не имеет атмосферы, поскольку спутник не обладает достаточно сильным магнитным полем и достаточной массой, чтобы удерживать атмосферу вокруг себя. В отличие от Земли, любая атмосфера вокруг Луны быстро пропадала из-за солнечных ветров. Тем не менее, новое исследование указывает на то, что Луна некоторое короткое время все же имела атмосферу.

Команда использовала образцы лунного реголита, которые привезли на Землю экипажи экспедиций Apollo 15 и 17, чтобы вычислить, сколько газа накапливается, образуя переходную атмосферу. Они обнаружили, что вулканическая активность достигла своего пика около 3,5 миллиарда лет назад, когда атмосфера Луны была наиболее плотной, пишет nv.ua

"Эта работа в корне меняет наше представление о Луне. Из безвоздушного скалистого тела она становится более похожей на Марс сегодня", - подчеркнул Дэвид Кринг из Центра космических полетов NASA.

Атмосфера Луны, как показывают расчеты ученых, должна была просуществовать достаточно долгое время, около 70 миллионов лет, за которые часть этих запасов воды и углекислоты могла осесть в темных кратерах на полюсах, где было относительно холодно и темно. Если это верно, то источники льда на Луне астронавты и колонисты могут использовать для добычи питьевой воды, выращивания продуктов питания и других потребностей.