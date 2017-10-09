Доля ЕС в молдавском экспорте превысила 54%

Доля молдавского экспорта в Евросоюз впервые превысила 64%, составив на начало сентября $915,7 млн. - на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на данные Национального бюро статистики, в целом поставки за рубеж выросли на 15,2% - до $1,427 млрд. Правда, экспорт действительно молдавской продукции равнялся $913,4 млн. (64%), а остальное - на $514,5 млн. - реэкспорт.



Доля СНГ в поставках за рубеж сократилась с 21,3% до 20,8%, составив $297,5 млн.



Основным потребителем товаров из РМ остается Румыния, на которую пришлось $349,1 млн. или более трети всех поставок. Это почти на $52 млн. больше, чем отгружено товаров во все государства СНГ вместе взятые - $297,4 млн.



Почти половину молдавского экспорта составили продукты питания, промышленные изделия и живой скот. В то же время, доля в нем машин и оборудования для транспорта возросла с 16,6% до 18,5%.



Импорт в РМ в январе-августе вырос на 18,7% - до $3,008 млрд., более чем втрое превысив экспорт. При этом поставки из ЕС составили $1,498 млрд. (+18,7%), что почти вдвое больше, чем из СНГ - $742,1 млн. (+17,4%).



Основным поставщиком товаров в РМ также является Румыния - $426,2 млн. (+23,1%). Второе место, благодаря топливно-энергетическим ресурсам, сохраняет РФ - $343,2 млн. (+6%). За ней следует Украина - $321,4 млн. (+33,6%).



Дефицит торгового баланса вырос за год на 22,1% - до $1,58 млрд. Степень покрытия импорта экспортом - 47,5% против 48,9% в январе-августе 2016 г.