General Motors показала концепт беспилотного грузовика

Компания GM представила свое видение будущего грузовых автомобилей: беспилотную платформу SURUS с электромотором на каждой оси. Новая концепция SURUS была разработана специально для военных целей и представлена на специализированной выставке, пишет Jalopnik.

SURUS оборудован двумя электромоторами и блоком литий-ионных батарей, которые обеспечивают запас хода свыше 400 миль (примерно 643 километра). Кроме того, платформа оснащена специально разработанной подвеской, а также системой автономного управления.

SURUS может использоваться не только в военных целях. Это может быть мобильная электростанция с питанием от солнечных батарей, машина скорой помощи для движения по сложным дорогам, грузовик или автономная грузовая платформа, пишет nv.ua

Журналисты отмечают, что официально SURUS - это аббревиатура от слов "Silent Utility Rover Universal Superstructure". Но, судя по всему специалисты GM решили назвать концепт в честь Суруса - боевого слона карфагенского полководца Ганнибала.