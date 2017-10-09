Жители столицы могут выиграть три месяца бесплатного отопления

Поставщик тепла в Кишиневе - Termoelectrica организует по случаю Дня города 14 октября лотерею. Главный приз - три месяца бесплатного отопления и подачи горячей воды.

Как передает Инфотаг, об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии директор предприятия Вячеслав Ени, отметив, что "в лотерее сможет принять участие любой житель столицы, пользующийся отоплением и не имеющий долгов перед Termoelectrica".



"Для регистрации необходимо предъявить фактуру об оплаченном счете и паспорт. Есть еще два приза - бесплатное отопление на два месяца и один месяц", - сказал Ени.



По его словам, также Termoelectrica организует спортивные соревнования по дартсу, армрестлингу и шахматам. Граждане будут играть против работников Termoelectrica. И все участники получат призы. Мероприятия пройдут у входа в парк Штефана чел Маре.