Останки 33-летнего мужчины обнаружены на заброшенной фабрике в Теленештах

На заброшенной фабрике в Теленештах обнаружили останки 33-летнего мужчины. По данным следствия, погибший уроженец села Григорэука Сынжерейского района. Убили его три года назад трое приятелей.

Преступление произошло в доме одного из приятелей погибшего. Мужчине не понравилось, что его товарищ засмотрелся на его жену. Разгорелась ссора. В итоге агрессоры избили парня, а затем задушили.



"В августе 2014 в городе Теленешты трое мужчин задушили своего приятеля. Мотив преступления - ревность. Тело покойника сутки продержали в доме, а затем, чтобы уничтожить следы преступления, отвезли на территорию бывшей кирпичной фабрики в Теленештах и закопали на глубине двух метров."



В 2015 году жертву объявили в розыск. Позже полиция возбудила дело по статье убийство. Двоих подозреваемых задержали. А третий, главный фигурант дела, сейчас отбывает наказание в тюрьме за насилие в семье. Всем троим грозит до 20 лет заключение.





