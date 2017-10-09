Киев затопил мощный ливень

В Киеве в результате ливня много образовалось подтопленных участков. Об этом в понедельник, 9 октября, на своей странице в соцсети Facebook написало сообщество dtp.kiev.ua.

"Киев. По столице и пригородам много подтопленных участков, где глубина воды более 20 см. Велик риск гидроудара. Несколько авто уже утонули!" – говорится в сообщении на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Этим утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила жителей Киева и области о сильном ливне, отмечает korrespondent.net.