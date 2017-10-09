Леди Гага впервые показала бойфренда

Певица опубликовала в Instagram первое совместное фото со своим возлюбленным Кристианом Карино.

Роман Леди Гаги и ее агента Кристиана Карино начался в феврале этого года. О своих отношениях певица и ее бойфренд предпочитают не говорить, однако на публике свои чувства не скрывают: летом папарацци удалось сделать несколько фотографий пары. Вчера Леди Гага впервые опубликовала в Instagram совместное фото с Карино, сообщает elle.ru.

«Мне было грустно, но благодаря очень особенному человеку я почувствовала себя лучше, переодевшись в красивое розовое платье с блестками, щедро предоставленное мне Oscar de la Renta», — подписала фото певица.

Напомним, что ранее Леди Гага встречалась с актером Тейлором Кинни. 14 февраля 2015 года, в День всех влюбленных, Кинни сделал певице предложение. В июле 2016-го они объявили о разрыве, назвав причиной расставания несовпадение рабочих графиков.