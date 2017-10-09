Паспортный контроль за 15 секунд: аэропорты Дубая оснастят "умными" туннелями

В Объединенных Арабских Эмиратах на выставке Gitex Technology Week представили «умные» туннели, с помощью которых процедура прохождения паспортного контроля в аэропортах сократится до 15 секунд.

Как сообщает Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным делам Дубая, инновация - еще один шаг Дубая в сторону установления первых в мире полностью виртуальных таможенных границ.

"Умные тоннели – это будущее паспортного контроля", – отметили в директорате.

Теперь, пассажирам для идентификации надо будет просто пройти по туннелю, передает korrespondent.net.

"Первая в мире биометрическая система позволяет пассажирам просто пройти по туннелю, ничего не делая. Даже не нужно показывать паспорт. В туннеле работает система распознавания лиц, которая выполняет процедуру прохождения контроля всего за 15 секунд", – добавили в ведомстве.