Кто-то позвонил и сообщил о бомбе в мавзолее Ленина

Вечером в пятницу, 6 октября, неизвестные позвонили и сообщили о бомбе, заложенной в мавзолее Ленина на Красной площади. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Звонивший сообщил, что «в мавзолее Ленина заложена бомба и они все умрут». Администрация решила не эвакуировать здание; его проверили кинологи, которые не нашли взрывных устройств.

Мавзолей не работает по пятницам и понедельникам (а в остальные дни работает с 10 до 13 часов). Находились ли вечером пятницы в здании люди (кроме Ленина), неизвестно.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные дни в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверки были эвакуированы более 170 тысяч. человек, ни одно сообщение не подтвердилось.

Кроме мавзолея, в пятницу в Москве сообщили о «минировании» более 150 разных зданий. Взрывчатку в них не нашли, передает meduza.io.

Массовые эвакуации в связи с анонимными звонками о заложенных бомбах проходят в российских городах с 10 сентября. Неизвестные сообщают о «минировании» торговых центров, административных зданий, школ и других учреждений.