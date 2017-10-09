Трамп назвал безрезультатной предыдущую политику США в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика американских властей, которую Вашингтон проводил в отношении КНДР на протяжении 25 лет, не принесла должных результатов. Далее:

"Наша страна на протяжении 25 лет безуспешно пыталась решить вопросы с КНДР, тратила миллиарды долларов и не получала ничего. Политика не сработала!" — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее Трамп написал в Twitter, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы государства, США сделают "то, что нужно" в этой области, пишет rambler.ru

Президент ранее провел совещание с руководством Пентагона, на котором выступил с рядом жестких заявлений в адрес Ирана и КНДР. По сообщению журналистов пула Белого дома, перед началом ужина Трамп обвел пальцем зал, где проходило мероприятие, и спросил представителей СМИ: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей". В субботу президент США отказался прояснить значение своих слов, сказанных в отношении КНДР.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году.Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.