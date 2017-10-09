Президент США Дональд Трамп заявил, что политика американских властей, которую Вашингтон проводил в отношении КНДР на протяжении 25 лет, не принесла должных результатов. Далее:
"Наша страна на протяжении 25 лет безуспешно пыталась решить вопросы с КНДР, тратила миллиарды долларов и не получала ничего. Политика не сработала!" — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ранее Трамп написал в Twitter, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы государства, США сделают "то, что нужно" в этой области, пишет rambler.ru
Президент ранее провел совещание с руководством Пентагона, на котором выступил с рядом жестких заявлений в адрес Ирана и КНДР. По сообщению журналистов пула Белого дома, перед началом ужина Трамп обвел пальцем зал, где проходило мероприятие, и спросил представителей СМИ: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей". В субботу президент США отказался прояснить значение своих слов, сказанных в отношении КНДР.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году.Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.
За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ТЕЛЕЦ
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вероятно получение премии.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с автомобилем.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW