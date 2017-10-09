Корону с 68 бриллиантами для статуи Богоматери изготовили в Бразилии

Статуя Богоматери из Апаресиды, которая считается покровительницей Бразилии, будет украшена новой золотой короной. Как сообщил в воскресенье телеканал Globo, священнослужители и прихожане сделали такой подарок почитаемой католиками святыне в честь 300-летия со дня ее обнаружения.

В отделке короны использовались 68 бриллиантов, а также изумруды, сапфиры и жемчуг. Они символизируют цвета бразильского флага — зеленый, синий и желтый. Золото для изготовления драгоценного аксессуара было приобретено на средства верующих, а камни стали пожертвованием самих ювелиров, работавших над изделием по заказу настоятелей храма, где хранится святыня, пишет rambler.ru.

Кроме того, в основание короны была зашита капсула с землей, собранной во всех регионах Бразилии. "Мы отдали ювелирам золото, которое было пожертвовано прихожанами, и капсулу с землей. Они разработали дизайн короны, изготовили ее и подарили нашей Богоматери", — рассказал священник Даниэл Антониу. Стоимость изделия не разглашается.