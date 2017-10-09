Как передает meduza.io, она добавила, что должность Дмитрия Гранова на «Матч ТВ» теперь будет называться не генеральный, а исполнительный директор. В свою очередь генеральный продюсер канала Тина Канделаки будет подчиняться непосредственно Джанибекяну.

Источники «Ведомостей», близкие к «Матч ТВ», рассказали, что руководство холдинга недовольно работой Гранова, в частности — управлением правами на спортивные трансляции.

По словам Осадчей, смена модели управления позволит оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность субхолдинга «Матч». При этом «Матч» как субхолдинг остается отдельной операционной единицей и не входит в развлекательный субхолдинг, подчеркивает Осадчая.