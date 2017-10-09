ДТП в Киеве: Автомобиль с ребенком в салоне слетел с моста

Автомобиль "Хонда", который двигался по развязке на Выдубичах в Киеве, вылетел с моста и упал вниз.

Автомобиль "Хонда", который двигался по развязке на Выдубичах в Киеве, вылетел с моста и упал вниз. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Также отмечается, что и отец и ребенок пострадали в результате аварии и были госпитализированы медиками скорой помощи.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, пишет 112.ua