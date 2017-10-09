Четверо граждан Украины пытались незаконно пересечь молдавскую границу на крыше товарного поезда

Пограничники регионального управления SUD проводят расследование по факту незаконного пересечения границы РМ 4-мя украинцами. Иностранцы были задержаны в конце прошлой недели во время спецоперации.

По информации пограничной полиции, граждане Украины были замечены патрулем сектора пограничной полиции "Чишмикиой" на крыше товарного поезда, который ехал по регулярному маршруту "Этулия-Рени". Для проверки действий и установления личности украинских граждан был остановлен поезд и вызвана группа реагирования.

Осознав, что их поймали с поличным, украинцы попытались сбежать. Вскоре однако они были задержаны пограничниками в селе Этулия.

Во время первичных следственных мероприятий выяснилось, что нарушителями являются 4 гражданина Украины в возрасте от 20 до 30 лет. Все они уроженцы украинского села Лиманское.

Сотрудники пограничной полиции продолжают расследование в целях выяснения обстоятельств инцидента и принятия требуемых по закону мер.

Принимая во внимание, что поезд был загружен углем, пограничная полиция рассматривает также возможность того, что украинцы незаконно пересекли границу, чтобы украсть уголь.

Четверо граждан Украины задержаны на 72 часа, пишет point.md