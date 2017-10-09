Британец превратил фургон в огромную фотокамеру. ФОТО

Приключение, которое привело Брендана Бэрри к созданию огромной фотокамеры, случилось внезапно. Но теперь по Британии колесит гигантский фотоаппарат (Caravan Camera), который фотографирует всех желающих.

Брендан купил фургон за $200 на eBay и хотел сделать передвижной дом, но в итоге переделал его не без помощи друзей в нечто особенное.

Для ясности: фотофургон, получившийся стараниями британца, действительно представляет собой большой фотоаппарат и фотолабораторию в одном флаконе. Фотографии Бэрри делает при помощи камеры-обскуры, установленной в светонепроницаемом салоне фургона.

Автор проекта отмечает, что использование камеры-обскуры — не самый простой способ создания изображения, но в мире, где царствует цифровое фото, это уже экзотика, пишет moya-planeta.ru.

При помощи фотофургона, который также легко превратить в стеноп и подобие «зеркалки» SLR, Бэрри делает фотограммы, а негативы на месте обрабатывает в позитивные изображения при желании клиента.

Британец отмечает, что фотофургон Caravan Camera — это уникальная возможность изучить механизм получения снимка и фотопечати изнутри.