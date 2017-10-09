Полиция Австралии управляла крупным порно сайтом

Австралийская полиция вела секретное управление одним из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией, пытаясь вычислить потенциальных педофилов, сообщает The Guardian.

Осенью 2016 года австралийская полиция вышла на руководителя сайта детской порнографии Childs Play Бенжамина Фолкнера. Его арестовали в США за изнасилование 4-летней девочки. За это он отбывает пожизненное наказание.

После ареста полиция взяла сайт под свой контроль и тайно поддерживала его деятельность так, чтобы посетители не догадывались о перемене, пишет korrespondent.net

На сайте было заведено обращение руководителя к форумчанам один раз в месяц. Таким образом посетители понимали, что сайт не был раскрыт полицией.

Австралийские полицейские стали писать посты вместо Фолкнера, сопровождая их снимками насилия над детьми. При этом полицейские не нарушали австралийское законодательство.