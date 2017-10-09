СNN разузнал тайные сведения о жизни стрелка из Лас-Вегаса

В распоряжении журналистов телекомпании CNN оказалось 97-страничное судебное досье лас-вегасского стрелка Стивена Пэддока. Документ был составлен в октябре 2013 года, когда Пэддок подал гражданский иск против одной из гостиниц, где он поскользнулся и упал на лестнице.

Как следует из доклада, будущий убийца вел преимущественно ночной образ жизни: днем он отсыпался, а по ночам играл в казино. Он мог проиграть более миллиона долларов, но ходил по игорным заведениям в засаленных штанах и шлепанцах. Пэддок также имел привычку приходить в игровые залы со своими напитками, чтобы не давать чаевых официантам.

В свою очередь издание Las Vegas Review-Journal сообщило, что в июне врач прописал Пэддоку успокоительный препарат валиум, который мог вызвать агрессию у пациента, пишет lenta.ru.

Ранее 9 октября The Sun опубликовало интервью с проституткой, к услугам которой неоднократно прибегал Пэддок. По словам 27-летней женщины, он неоднократно фантазировал о жестоких изнасилованиях и воплощал с ней свои мечты. «Когда я впервые повстречала Стивена, я пыталась оправиться после отношений с издевавшимся надо мной человеком, у меня не было ничего, кроме одежды на мне. Казалось, он хотел помочь. Мы ходили вместе по казино, и он часами играл и пил. Но когда ему везло, мы возвращались в номер, у нас был очень агрессивный, жестокий секс», — рассказала женщина, пожелавшая не называть своего имени.

2 октября Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Он убил 58 человек, пострадали более 500. В номере Пэддока было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты. Следствие пока не может установить мотив содеянного.