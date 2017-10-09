Британского пограничника поймали на контрабанде оружия

Французские полицейские в городе Кале задержали британского пограничника, подозреваемого в контрабанде оружия и наркотиков. Об этом сообщает BBC News.

Вместе с ним были схвачены трое его сообщников — также подданных Великобритании. У них было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 34 килограмма кокаина и семь килограммов героина.

Одновременно на территории Соединенного Королевства прошла операция британских спецслужб, в результате которой в Лондоне и графстве Кент были задержаны восемь вероятных членов этой же преступной группы, шесть из которых арестованы. Им предъявлено обвинение в контрабанде оружия и наркотиков.