Выполняют обещания: в Цынцаренах обновили игровую площадку в детском саду

Детский сад коммуны Цынцэрены преобразился. Там полностью обновили игровую территорию. Теперь у ребят есть новые качели и турники, а также яркие беседки. Длился ремонт три месяца. И обошёлся столичной мэрии более чем в два миллиона леев.

"Установили забор, оборудовали новые беседки, обустроили территорию, замостили дорожки. Беседки были очень повреждёнными, в аварийном состоянии, дерево сгнило. За 45 лет работы детсада их ни разу не ремонтировали", - сказала заведующая детским садом Виолета Спыну.



Родители отмечают, что теперь их дети будут играть на безопасной площадке.



Ремонт детсада - один из пунктов, предусмотренных в соглашении о сотрудничестве между администрацией коммуны и столичной мэрией. Документ подписали, когда обговаривали условия для открытия мусорного полигона. Тогда в разрешение ситуации вмешалось правительство.



"Работу сделали качественно, не исключаю, что были допущены ошибки, но если так, мы всё исправим. Считаем, это очень маленький подарок от муниципия Кишинёва", - отметил и.о. мэра Кишинёва Нистор Грозаву.



"Мы очень рады, что нам это удалось. Уверены, что выполним все обещания, прописанные в соглашении о сотрудничестве, по-другому и быть не может", - сказал заместитель генсека правительства Валентин Гузнак.



Соглашение предусматривает и другие проекты в коммуне Цынцэрены.



"Сейчас строятся очистные сооружения, ремонтируются дороги. Есть неработающая водоочистная станция, которую мэрия Кишинёва перестроит", - подчеркнула мэр коммуны Цынцэрень Инна Пашкан.



Общая стоимость всех проектов шесть миллионов леев.





