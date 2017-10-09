Если вы проведете долгое время в компании с другим человеком, вы начнете копировать его жесты и, может быть, манеру общения. Такая поведенческая синхронизация — механизм социальной сплоченности.
Синхронизация — общее явление среди всех социальных существ. Даже дельфины иногда синхронно дышат. Это ставит вопрос о том, происходит ли синхронизация между разными видами?
Исследователи из Франции решили изучить это явление, понаблюдав за 48 собаками и их владельцами. Результаты были представлены в журнале Nature. Кратко они изложены на сайте The Council.
В работу были включены 24 молосса (бульдоги, мастифы и сен-бернары) и 24 немецкие овчарки. Перед началом исследования собакам разрешили изучить незнакомое помещение в присутствии своего хозяина. После этого человеку поручили стоять или ходить в определенных местах, не общаясь с питомцем и вообще всячески его игнорируя.
Изумленные непривычным поведением хозяина, собаки начинали копировать поведение человека. Если хозяин стоял, собака замирала. Если хозяин начинал двигаться, пес тоже гулял. Даже взгляд хозяина питомец не забывал повторить.
Другими словами, собаки показали синхронизацию с местоположением и активностью своих владельцев. Причем социальное копирование поведения наблюдалось у всех животных-участников исследования вне зависимости от породы, пишет moya-planeta.ru
Не исключено, что на синхрониз.ацию, которую продемонстрировали собаки, влияет новая для животного обстановка: питомец может вести себя совершенно иначе, находясь в привычном месте, например, дома.
Однако в любом случае, это весьма интересное наблюдение. Не совсем ясно, почему собаки так стремятся повторить движения хозяина. Может быть, виноват стресс, а может — привычка следовать за человеком. Возможно, собаки просто сильно любя нас и готовы пойти за нами куда угодно.
Такое объяснение по душе большинству из нас.
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авторы DW