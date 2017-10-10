Проект электронной системы билетов для троллейбусов разработают до конца года

Кондукторов столичных троллейбусов могут сменить электронные аппараты. Соответствующий проект обсудили в мэрии.

Бывший министр инфраструктуры Украины рассказал о том, как подобную практику применяют в Одессе. Там недавно объявили тендер на реализацию проекта электронных билетов. Согласно документу, местные власти не несут никаких расходов, а фирма получит часть доходов.



Глава местной IT-компании выразил готовность инвестировать в этот проект.



Представители Управление электротранспорта столицы заинтересованы новой системой.



"Это преимущества, такие как отсутствие человеческого фактора в сфере публичных средств, а также снижение ежегодного заработного фонда", - сказал глава Управления электротранспорта Георгий Моргоч.



Пассажиры говорят, что идея троллейбусов без кондукторов им нравится.



В столичных троллейбусах работают около 700 кондукторов. Некоторые из них говорят, что найдут другую работу.



Мэрия надеется разработать проект электронной системы билетов до конца этого года.





