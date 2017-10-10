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На некоторых улицах Кишинева запретят размещение киосков
// фото: Aif.md
11:41, 10 Oct 2017
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Регламент о торговле на столичных улицах примет сегодня кишинёвский муниципальный совет.

Согласно документу, будет запрещено размещение киосков на большей части исторических улиц города, на проспектах, в скверах, парках и общественных местах, на пешеходных улицах, в 20 метрах от подземных переходов и остановок, и в 6-ти метрах от проезжей части.

Киоски исчезнут из центра столицы в периметре улиц Колумна – Измаильская – Пан Халиппа – Александри – Матеевич – Пушкина.

На Буюканах уберут киоски с улиц Пушкина – Михая Витязул, Щусева, Стере – Колумна - Матеевича. Освободят также 10 улиц и историческую зону на Рышкановке. На Ботанике киосков не станет только на пяти улицах, а на Чеканах - на двух. 

Власти уточняют, что киоски в неположенных по новым правилам местах снесут только по истечении авторизаций.





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