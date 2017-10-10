В полицию поступил телефонный звонок о заложенной бомбе в Замке Мими

Полиция сообщила, что получила звонок с предупреждением о том, что в Замке Мими была заложена бомба. На место прибыли сотрудники органов правопорядка, которые должны выяснить, есть ли в здании взрывчатка.

По информации пресс-секретаря инспектората полиции Новых Анен Сильви Ветку, в 10:10 в инспекторат позвонил неизвестный с сообщением о том, что в Замке Мими заложена бомба.

В Замок был немедленно отправлен экипаж полиции, который должен выяснить не является ли сообщение ложным, пишет point.md.