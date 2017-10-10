Министр юстиции попросил отложить рассмотрение проекта о публикации судебных решений

Министр юстиции Владимир Чеботарь обратился в Высший совет магистратуры с просьбой отложить рассмотрение проекта о публикации судебных решений, которое было запланировано на сегодня.

На своей странице в фейсбуке глава ведомства написал, что документ еще следует обсудить, в том числе, с иностранными экспертами.



Кроме того, Чеботарь сообщил, что обратился в Совет Европы с просьбой провести экспертизу документа, чтобы обеспечить его соответствие европейским стандартам.



Ранее некоторые журналисты и НПО заявили, что будут протестовать против принятия регламента, который, по их мнению, может ограничить доступ к информации. В документе перечисляются случаи, в которых решения судебных инстанций публиковать не будут.

К примеру, вердикты, принятые на закрытых или секретных заседаниях, а также решения по делам о сексуальных преступлениях. В то же время, документ ограничивает обнародование некоторых персональных данных.





