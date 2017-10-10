Названы виновники в аварии на АЭС Фукусима

Суд в Японии возложил ответственность за ядерную катастрофу на АЭС Фукусима на власти страны и компанию-оператора АЭС Tepco.

Отмечается, что это уже третье судебное решение об аварии на атомной электростанции. Речь идет об одном из крупнейших коллективном иске. Истцами выступали около 3800 граждан, пострадавших в результате катастрофы, в том числе родственники жертв. Они требовали выплаты ежемесячных компенсаций в размере 50 тысяч йен (около 380 евро) до тех пор, пока уровень радиационного заражения в районе АЭС Фукусима снизится до показателей, замерявшихся перед аварией, пишет korrespondent.netВ марте 2017 года суд в Маэбаси также назвал японские власти и компанию Tepco виновными в аварии, однако во время второго процесса государство было признано невиновным.

Напомним, 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение у северо-восточного побережья главного острова страны − Хонсю. В результате вызванного им цунами погибли или пропали без вести более 18 тысяч человек.