Вышла вторая версия iOS 11.1 с новыми эмодзи

Компания Apple выпустила вторую бета-версию новой мобильной операционной системы iOS 11.1 с целым рядом новых эмодзи, передает BGR.

Сообщается, что она стала доступна спустя две недели после выхода первой бета-версии, предназначенной для разработчиков.

В настоящее время iOS 11.1 beta может быть загружена из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

В новой бета-версии были реализованы определенные исправления и улучшения, а также пополнен "багаж" эмодзи, сообщает korrespondent.net