Администрация президента США Дональда Трампа начнет процесс отмены плана по переходу на экологически чистые источники энергии, принятого предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой. Во вторник, 10 октября, будет подписан соответствующий законопроект, сообщил накануне глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт.
"Войне против угля конец - таково послание президента", - указал он.
Из документа, имеющееся в распоряжении агентства Reuters, неясно, будет ли план по защите климата Обамы полностью отменен или администрация Трампа предложит новые нормативы по допустимым выбросам в атмосферу.
Принятый в 2015 году администрацией Обамы план по выработке экологически чистой электроэнергии (Clean Power Plan) предусматривает, среди прочего, сокращение к 2030 году на 32 процента выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 2005 года.
Инициатива Вашингтона натолкнулась на серьезное сопротивление в штатах, использующих преимущественно энергию, вырабатываемую из угля. Одним из противников плана был сам Прюитт в бытность прокурором Оклахомы.
Отмена экологической программы Барака Обамы была одним из важнейших пунктов избирательной кампании Дональда Трампа, пишет korrespondent.net
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авторы DW