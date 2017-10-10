Актер из Игры престолов разыграл подругу "отрубленной головой"

Актер из сериала "Игра престолов" Кит Харингтон появился в эфире шоу Jonathan Ross Show и рассказал о курьезном случае с розыгрышем своей невесты - Роуз Лесли. Он признался, что как-то решил подшутить над ней и оставил в холодильнике свою "отрубленную голову". Видео было опубликовано на YouTube-канале передачи.

В ролике показано, как девушка открывает холодильник и, видя голову, начинает кричать и падает на пол от шока.

Харингтон признался, что его затея с розыгрышем оказалась неудачной, поскольку довела девушку до слез. В итоге он решил загладить свою вину и сделал Роуз Лесли предложение, пишет korrespondent.net

Кит Харингтон - актер, известный по роли Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов". В 2017 году его назвали одним из самых высокооплачиваемых в сфере телевидения.