Медведи "устроили пир" в ресторане США

В американском штате Колорадо ночью три медведя ворвались в ресторан.

Отмечается, что сперва рылись в шкафах и холодильниках пиццерии в поисках пищи. А наткнувшись на салями и тесто, съели все их запасы.

Владелец заведения на медведей не обижается, даже готов сам их регулярно подкармливать.