Саудовская Аравия сократит поставки нефти

В следующем месяце Саудовская Аравия решила резко сократить поставки нефти после визита короля Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауда в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министерство энергетики королевства.

Отмечается, что, государственная нефтяная монополия Saudi Aramco сократит в следующем месяце экспорт нефти на 560 тысяч баррелей нефти в сутки, чтобы снизить глобальные запасы нефти и стимулировать спрос. В настоящий момент Эр-Рияд поставляет около 7,7 миллиона баррелей в сутки, сокращение уменьшит эти объемы до 7,15 миллиона.

Саудиты также надеются, что их примеру последуют и другие участники сделки ОПЕК+, что позволит закрепить уже достигнутые соглашением результаты, сообщает korrespondent.net