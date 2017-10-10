В международном аэропорту в Южной Корее не смогли пройти паспортный контроль три китаянки, которые провели пластические операции на лице. Об этом пишет Daily Mirror.
Китаянки отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — праздника, который отмечают в течение семи дней. Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле.
Издание отмечает, что из-за бинтов, отека и изменений вследствие операций лица женщины утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли. Между тем, неизвестно, удалось ли им вернуться в Китай.
Снимок, на котором три забинтованные туристки сидят в аэропорту с документами в руках и ждут решения иммиграционной службы, приобрел вирусную популярность в китайских социальных сетях. Он собрал более 51 тысячи лайков, сообщает korrespondent.net
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авторы DW