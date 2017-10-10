Самолет рухнул на жилой дом в Бразилии: погибли три человека

В бразильском штате Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает VEJA Sao Paulo в своем Twitter.

Как отмечается, авария произошла в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, падая, самолет задел жилой дом и разбился во дворе. Никто из владельцев дома не пострадал, однако жертвами крушения стали находившиеся на борту люди.

По информации Folha de londrina, воздушное судно могло упасть из-за нехватки топлива, но официальные причины инцидента пока неизвестны.

Местные власти сообщили, что самолет пытался зайти на посадку в аэропорту, расположенном в городе, сообщает korrespondent.net