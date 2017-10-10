Пожары в Калифорнии: погибли не менее 10 человек

Из-за лесных пожаров, охвативших несколько округов американского штата Калифорния, погибли не менее 10 человек.

По их информации, есть также пропавшие без вести и пострадавшие.

Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, во избежание жертв среди населения власти вынуждены эвакуировать людей из опасных районов. Свои дома уже покинули около 20 тыс. человек, уничтожено, по предварительным подсчетам, 1,5 тыс. домов и строений.

Губернатором Калифорнии Джерри Брауном введен режим чрезвычайного положения в ряде округов штата, пишет korrespondent.net