Трейлер новых "Звездных войн" стал хитом Сети. ВИДЕО

Компания Disney на официальном YouTube-канале Star Wars обнародовала новый трейлер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" режиссера Райана Джонсона. В прокате фильм ожидается 14 декабря этого года. Ролик менее чем за сутки собрал 2,3 миллиона просмотров.

По сюжету нового фильма, в галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Помог ей в этом Люк Скайуокер, который показан в трейлере. События фильма разворачиваются после гибели Хана Соло.

В главных ролях в ленте снимаются Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Джон Бойега и Адам Драйвер, пишет korrespondent.net