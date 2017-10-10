ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

Источник