В Атлантическом океане сформировался шторм Офелия

В Атлантическом океане сформировался в понедельник, 9 октября, новый тропический шторм под названием Офелия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что пока что шторм Офелия не представляет такой опасности как Харви, Ирма, Мария и Хосе.

"Прогнозы в настоящее время показывают, что Офелия не представляет угрозы для суши" - сказал метеоролог Джадсон Джонс.

Национальный центр ураганов США отмечает, что шторм сформировался в 1384 км юго-западнее Азорских островов. По предварительным прогнозам, к предстоящей пятнице Офелия будет постепенно укрепляться и может усилиться до урагана, пишет korrespondent.net

Напомним, не успели США оправиться от удара Харви, как к юго-восточному побережью начал надивгаться ураган Ирма, который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.