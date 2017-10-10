Великобритания может выйти из ЕС без договора с Брюсселем

Великобритания может действовать как "независимая торговая нация" после выхода из состава Европейского союза, даже если с Брюсселем не будет достигнуто торговое соглашение. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте, передает BBC.

Мэй сообщила депутатам, что в ходе переговоров по Brexit был достигнут реальный и ощутимый прогресс, но страна должна быть готова к "любому сценарию" развития событий, отметила она.

Премьер Британии подчеркнула, что выступает за "новое, глубокое и особенное партнерство между суверенной Великобританией и сильным и успешным Европейским Союзом".

"Достижение этого партнерства требует лидерства и гибкости не только от нас, но и от наших друзей, 27 стран ЕС", - отметила она.

В своем заявлении Мэй отклонила существующие модели экономического сотрудничества, такие как членство в Европейской экономической зоне и канадскую модель, призвав вместо этого к креативному решению, которое было бы уникальным для Великобритании, пишет korrespondent.net